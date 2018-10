Sara Olsvig til Naalakkersuisut: Modkrav til militær oprustning

Redaktionen Lørdag, 13. oktober 2018 - 10:37

Selvom det endnu er svært at få konkrete oplysninger om, hvordan og hvor meget amerikanerne ønsker at investere i Grønlands lufthavsprojekt, er det ifølge IA ikke til at misforstå, at amerikanerne ønsker at opruste på grønlandsk jord, hvilket formanden for IA, Sara Olsvig advarer imod:

– Der er ingen tvivl for mig om, at når amerikanerne skriver om et behov for at løfte USAs og NATOs kapaciteter i Nordatlanten gennem grønlandske lufthavne, så handler det om oprustning. Og det er oprustning på grønlandsk jord.

- Kære venner. Vi skal ikke tage hovedet under armen. Vi har hjerte og hjerne. Vi har vores integritet, vi har vores værdier, og vi har vores ret til, at vores land ikke bliver en krigssti. Lad os ikke sælge vores sjæl blot for at realisere guldbelagte lufthavne.

Balancere eget behov

- Vist skal vi balancere vores eget behov for forsvar med den amerikanske tilstedeværelse, vist har vi også behov for sikkerhed i en verden og en region af kloden, som desværre også nu militariseres yderligere. Men vi skal ikke bane vejen for yderligere militarisering, sagde Sara Olsvig på vegne af IA under åbningsdebatten.

Overfor Sermitsiaq uddyber Sara Olsvig sin advarsel, at der nu er en mærkbar militær oprustning på globalt plan, og i særdeleshed på det arktiske område og peger her især på britisk, russisk og amerikansk militær oprustning.

