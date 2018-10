Walter Turnowsky Mandag, 29. oktober 2018 - 12:45

Opdateret 13.20.

Sara Olsvig går af som formand for Inuit Ataqatigiit og trækker sig helt fra politik. Det meddeler hun på et pressemøde klokken 13 i dag. Baggrunden er det hun opfatter som et elendigt politisk klima partierne imellem.

- Beslutningen er kommet gradvist har været undervejs i et stykke tid. Det er blevet stadig klarere for mig, at arbejdet i det nuværende politiske klima ikke stemmer overens med min integritet, siger Sara Olsvig til Sermitsiaq.AG.

- Det dårlige klima hæmmer og modvirker det politiske arbejde.

Hun understreger, at beslutningen intet har med interne forhold i hendes eget parti at gøre.

- Inuit Ataqatigiit er et stærkt og stort parti, og der er gode kræfter som er klar til at tage over, skriver hun i en pressemeddelelse.

Magtkampe

Derimod mener hun, at hun ikke længere kan stå inde for den måde, som det politiske arbejde foregår på.

- For mig personligt, er det vigtigt, at det arbejde jeg udfører, baserer sig på integritet og saglighed. Det har i den seneste tid været stadigt sværere at opfylde. Grønlandsk politik er præget af en ”alle mod alle” mentalitet, af magtkampe og magtdemonstration. For mig er demokrati også at give plads til mindretal, og ikke mindst, at kunne lytte til hinanden i den dialog der føres, og som udgør parlamentarismen.

- Dialogen, sagligheden, grundigheden – disse elementer mangler i alt for mange af de sager vi sidder med i dag og jeg kan ikke længere stå inde for det.

- Min personlige grænse er nået.

Wake up call

- Dråben der fik bægeret til at flyder over, er arbejdet omkring lufthavnsloven. Arbejdet med denne væsentlige lov har været præget af, at os der har stillet uddybende og kritiske spørgsmål får skudt i skoen at vi forsinker processen og spørger for meget. Senest kom dette til udtryk ved, at et ønske om samråd omkring mulige amerikanske investeringer i Ilulissat lufthavn er afvist af flertallet. Denne sag er et eksempel på, at de grundige politiske overvejelser og drøftelser der bør finde sted i udvalgslokalerne, imellem partier og imellem Naalakkersuisut og Inatsisartut viger til fordel for partipolitik og magtkampe.

- Det er ikke en arbejdsmoral jeg kan stå inde for og som vores system er i dag bliver vi i mindretallet trukket med i denne u-konstruktive arbejdsgang, og bliver medansvarlige for et parlament, som faktisk ikke udfører sit arbejde optimalt.

Hun skriver videre, at hun samtidig ser sit dramatiske skridt som et wake-up-call til det politiske liv.

- Det er mit håb, at alle partier og parlamentsmedlemmer i højere grad vil værne om demokratiet. Vi er som folkevalgte valgt til at være parlament på vegne af befolkningen, men når vores måde at arbejde på bliver sat ud på et sidespor føler jeg, at vi har mistet respekten for den opgave vi er pålagt af befolkningen.

- Det er usundt, både for os som individer, men i særdeleshed for samfundet som helhed.

Prisen er for høj

Hun forklarer, at der også er et personligt element i beslutningen. Sara Olsvig er for nylig blevet opereret, og selvom sygdommen ikke var alvorlig, så var det med til at åbne hendes øjne.

- Det blev endnu tydligere for mig, at det ikke er prisen værd, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Det politiske klima vi arbejder under gør, at politik er blevet for dyrt for mig personligt. Jeg vil gerne være mere end jeg i den seneste tid har kunnet være for mine børn, min kæreste og min familie og venner.

- For mig er konsekvensen, at min arbejdsplads ikke længere er en arbejdsplads jeg har lyst til at være på. Hverken på det fysiske plan, det personlige eller det mentale plan. I stedet for at trække det i langdrag og blive valgperioden ud eller samlingen ud, har jeg måtte indse, at politik er slut for mig nu. Det vil ikke være godt for mig personligt eller for mit parti, hvis jeg bliver.

Glæder sig til familien

- Jeg vil gerne takke alle i mit parti, alle dem der har vist tillid til mig og Inuit Ataqatigiit og alle i samfundet for syv spændende år, skriver hun videre.

- Vi har i fællesskab skabt mange gode resultater. Jeg kan stå inde for min arbejdsindsats og for mit engagement i alle de dage jeg har været i politik. Det har været min ambition og den har jeg fulgt. Til dem jeg skuffer ved at forlade politik vil jeg bede om forståelse for, at i den sidste ende er vi alle mest ansvarlige over for vores allernærmeste og over for os selv og vores egen integritet. Nogle beslutninger er så vanskelige, at de for alle vil være omfattet af vemod og skuffelse. Jeg står dog fast på, at dette er den rigtige beslutning for mig og jeg føler en stor lettelse ved at have taget beslutningen.

Sara Olsvig ved endnu ikke, hvad livet på den anden side af politik vil byde på.

- I første omgang glæder jeg mig bare til at få noget tid sammen med min familie.

Sara Olsvig trækker sig som formand for Inuit Ataqatigiit med øjeblikkelig virkning og forlader Inatsisartut 5. november.