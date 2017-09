Sara Olsvig: Annullering af underholdsbidrag er ikke løsningen

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, sendte fredag et åbent brev til Naalakkersuisut, og opfordrer til at ophæve forordningen til at udbetale underholdsbidrag, da det er en økonomisk tung byrde for borgerne og kommunen.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA), der står som brevets modtager, understreger at hun ikke mener, en annullering af den pågældende landstingsforordning er løsningen på problemet, da underholdsbidrag udbetales efter retslig afgørelse.

Men hun fortæller, at Naalakkersuisut er opmærksomme på det, og arbejder flere indsats for at gøre noget ved problemet.

Lovforslag om Ilanngaassivik

I spørgsmålet om de stigende gæld til underholdsbidrag, henviser naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA), til Naalakkersuisuts kommende lovforslag om Ilanngaassivik, der er blevet udskudt.

- Naalakkersuisut arbejder med lovforslaget om betalingssystemet Ilanngaassivik, som skal være med til at reducere borgernes gæld til det offentlige, siger Sara Olsvig (IA).

Tæt vejledning og hjælp

Samtidig mener hun, at der bør være mere vejledning og hjælp til borgerne, der har gæld til de offentlige.

- For det første finder jeg det meget vigtig, at man bør vejlede og hjælpe borgere med gæld på en menneskelig plan, for at få betalt deres restancer, siger Sara Olsvig, til Sermitsiaq.AG.

Hun nævner i den forbindelse, samarbejdet med Ini A/S og Kommune Kujalleq, hvor man prøver at reducere boligrestancerne ved vejledning og rådgivning til de pågældene borgere.

- Jeg mener, at der bør være mere af den slags metoder, understreger Sara Olsvig.

Bør undersøge baggrunden

- Vi er nødt til at undersøge, hvorfor der er så mange der har gæld til netop underholdsbidrag, hvad baggrunden er og hvorfor det er sådan, siger naalakkersuisoq for sociale anliggender, som mener, at der bør gøres noget ved problemstillingen.

Hun fortsætter:

- En af de ting vi skal være bedre til er, at få stadfæstet faderskab tidligere. Vi skal sikre, at der er en tidlig indsats over for alle kommende forældre, uanset om de er samlevende eller ej. Det arbejder vi på fra Naalakkersuisuts side. I sidste ende kan det jo også ofte handle om en far og dennes forhold til et eller flere børn faderen ikke bor sammen med, og her skal vi sikre, at forholdet ikke gives en dårlig start af uventede store underholdsbidragsregninger, siger Sara Olsvig.

Samarbejde med kommunen

- Så vi skal arbejde på, at der er et system som tidligere sikrer at fædre og mødre som skal betale underholdsbidrag i udgangspunktet ikke kommer i restance. Her vil vi rigtig gerne samarbejde med kommunerne om at finde de mest hensigtsmæssige løsninger.