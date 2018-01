Sara kaster sig ikke i armene på Kim

Inuit Ataqatigiit vil ikke fortælle, hvem partiet helst vil i koalition med efter et valg. Det fremgår af ugens krydsild i AG.

- IA tog et stort ansvar, da vi indgik i koalitionen. Det ansvar er vi klar til fortsat at påtage os. Vi er spændte på, hvad vælgerne siger til vores indsats. Vi mener selv, vi har bevist, at vi kan arbejde hårdt for at opnå vores mål som regeringsbærende parti, siger Sara Olsvig til AG.

- Betyder dit svar, at IA fortsætter koalitionssamarbejdet med Siumut?

- Det er ikke dét, jeg siger. Jeg vil hverken afvise - eller love noget. Hvem vi samarbejder med efter valget vil bero på flere ting. Vi ønsker at fastholde stabilitet i ledelsen af landet efter perioder med masser af tumult. Og vi mener, vi har været med til at sikre en klar retning i styringen det seneste halvandet år.

