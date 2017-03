Sange skal skrives under slædetur

Undervejs på slædeturen fra Kangerlussuaq skal de fire kunstnere lave nogle sange, som de praktisk taget skal levere med det samme, når de når frem til festivallen, der starter den 6. April.

Musikfestival over fire dage

Arctic Sounds Festivalner en årlig fire dages musikfestival i Sisimiut der udover festivallen forud har arrangeret forskellige workshops, co-creation programmer, aktiviteter og paneldebatter under overskriften Nordic Playgrounds, oplyses det i en pressemeddelelse. Festivallen omfavner 30 koncerter på otte scener rundt om i byen.

De udvalgte kunstnere, som får fornøjelsen af kreere sange på slædeturen er: Jógvan fra Færøerne, Mirja fra Finland, Æ fra Norge og Apunnguaq Schmidt fra Grønland.

Supportteam

Slædeturen følges af et supportteam på snescooter, således at der ikke gåes på kompromis med sikkerheden. Med på snescooterne vil der også være et mediecrew som dokumenterer turen.