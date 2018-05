Sandwich dømt ude på Atlantflyveren

Walter Turnowsky Fredag, 04. maj 2018 - 06:06

I februar og marts testede Air Greenland en anden for servering på flyveturen hen over Atlanten. Den lune ret blev erstattet af en sandwich, et stykke frugt og myslibar.

Selskabet havde nemlig modtaget en del klager over den lune ret, og sandwichen var et forsøg på at rette op på dette. Men det kom til at gå den stik modsatte vej: Klagerne haglede ned over Air Greenland og en afstemning, som selskabet har gennemført viser et entydigt resultat.

- Resultatet af afstemningen er meget klar, og som vi lovede vil vi lytte til kunderne. Derfor er beslutningen, at vi går tilbage til den lune ret, hvilket praktisk kan lade sig gøre fra 1. juni 2018. Kunderne har overvejende været kede af selve sandwichen, som de har oplevet som tør og sparsom på pålæg. Under hele forløbet har vi naturligvis lyttet til kunderne, og sammen med vores leverandør Gate Gourmet løbende forsøgt at udviklet konceptet. Men resultatet fra afstemningen er klart, forklarer kommunikationschef Katrine Hjelholt Nathanielsen.

- Der har også været positive tilbagemeldinger. Kunderne har især været glade for at kunne vælge en laktose- og glutenfri mad, og derfor har vi sørget for at dette også er en mulighed fremadrettet med den lune ret.

Ifølge Air Greenland har flere kunder har også efterspurgt et madkoncept af grønlandske råvarer. Det har selskabet undersøgt, men det er ikke været muligt at finde leverandører, som kan give en sikker leverance på grønlandske råvarer svarende til 30 tons om året. Samtidig stilles der meget høje lovgivningskrav til produktion, håndtering og sikkerhed af mad til luftfartsbranchen, som leverandørerne skal leve op til.