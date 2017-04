Samuelsen glæder sig over tøbrud i Arktisk Råd

Der er udsigten til bedre dialog blandt de arktiske stater, herunder i Arktisk Råd.

Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til KNR oven på en konference i byen Arkhangelsk i Nordrusland om bl.a. Arktis og møder med bl.a. den russiske udenrigsminister Lavrov.

LÆS: Anders Samuelsen taler for Danmark og Grønland ved arktisk konference

Arktisk Råd har kun kørt på embedsniveau, siden Ruslands annektering af Krim i 2014.

- Først og fremmest at det er et forum, hvor man kan tale om tingene og sørge for, at Arktis fortsat også i fremtiden skal være et lavintensområde. Altså et område, hvor man taler om tingene og finder fælles løsninger i en god ånd, siger han til KNR.