Samråd: Finansminister viger uden om spørgsmål om kinesere

Walter Turnowsky Onsdag, 03. oktober 2018 - 12:53

Der er nu ikke længere behov for en kinesisk investor, da lufthavnspakken er fuldt finansieret. Så langt ville finansminister Kristian Jensen (V) strække sig i sine svar. Men svare klar ja eller nej på, hvorvidt det var den kinesiske ineteresse, der havde fået Danmark på banen, ville han ikke.

Under et samråd i Folketingets grønlandsudvalg blev der af flere spørgere og på flere måder spurgt ind til, om regeringens interesse for at investere i de grønlandske lufthavne skyldtes ønsket om at holde kinesiske investorer ude. Her sagde han, at det også handler om, at det er en investering, der er rentabel.

- Hvorfor er der en kinesiske interesse i at lave en investering? Det er der fordi, der er nogle ting, der er blevet mere afklaret og der er nogle muligheder, der åbner sig. Men det er jo de samme muligheder der gør, at vi fra dansk side ser, at det er økonomisk rentabelt, at gå ind i et lufthavnsprojekt, sagde Kristian Jensen på et spørgsmål fra Christian Juhl (Enh).

- Derfor er vores beslutning om at gå ind båret af, hvad er det for økonomi vi ser - ikke om andre er interesseret.

- Når vi nu har et rigsfællesskab, så mener vi, at det er mest oplagt, at det er Danmark, der investerer i et projekt med kritisk infrastruktur i Grønland.

Ja til kinesiske investeringer – i andre projekter

Finansministeren understregede, at det dels handlede om at den danske investering og lånet gavner Grønland ved at understøtte erhvervsudviklingen. Han mener, at den danske investering kan trække andre investeringer efter sig.

- Jeg håber at udbygningen af lufthavne vil gøre, at der kommer andre investorer. Det kan være amerikanere, canadier, de kan være kinesere, det kan være tyskere eller nordmænd. Men jeg håber som sagt, at der kommer flere som vil investere.

Dette affødte et spørgsmål fra Roger Mathiesen (Alt), hvor vidt man kunne forestille sig en kinesisk investor ved siden af den danske i lufthavnsprojektet.

- Sådan som finansieringsmodellen er skruet sammen i aftalen mellem statsministeren og landsstyreformanden, så er der skaffet finansiering fuldt ud for de to lufthavnsprojekter, lød Kristian Jensens svar.

- Jeg håber, at der vil være mange andre, der vil være interesseret i at investere i andet i Grønland.

Da Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen i forlængelse af rigsmødet på Færøerne aftalte, at undersøge muligheden for danke investeringer, talte han stadig om, at han så sikkerhedspolitiske aspekter i lufthavnsprojektet. Men nu bliver det sikkerhedspolitiske aspekt altså underspillet af den danske regering.