Sammenstød mellem isbjørn og menneske bliver oftere

Sammenstød mellem den normalt meget isolerede bjørn og mennesker bliver stadig mere almindelige i takt med, at temperaturstigninger og smeltende is tvinger isbjørnene mod syd.

Både i Alaska i USA, Canada, Norge og Grønland er fænomenet stigende, skriver Kristeligt Dagblad.

Derfor har den canadiske by, Churchill, oprettet et telefonnummer, man kan ringe til, hvis man ser en bjørn, og det er sket 386 gange i år, det højeste antal til dato, beretter det amerikanske magasin The Atlantic, ifølge det danske medie.

Men Kristeligt Dagblad rejser et spørgsmål:

- Hvem har retten til at eksistere på sin side?

