Nu samler Vera tøj til Upernavik

Første gang skaffede Vera gratis tøj til både børn og voksne i Tasiilaq, og anden gang var det indbyggerne i Qaanaaq, der modtog hjælpen.

Nu har Vera for tredje gang kastet sig ud i det store projekt med at indsamle, sortere og skaffe sponsorer til forseendelsen af tøj til værdigt trængende medborgere.

Denne gang er det familier i Upernavik, der kan se frem til en hjælpenede hånd.

- Jeg har rejst meget, set meget. Og det gør, at jeg ved, at der er behov for en ekstra hånd andre steder i landet. De steder, jeg vælger at samle ind til, er sværere at komme til. Derfor er efterspørgslen meget større og samtidig er der større behov for varmt tøj. Der kan man se en ulighed mellem Nuuk og de steder, jeg sender til, fortæller Vera M. Egede til Sermitsiaq.AG.

Vi skal hjælpe hinanden

Vera M. Egede er på tiende år stewardesse og samtidig mor til to små børn på to og tre år. Alligevel finder hun et overskud til at lave frivilligt arbejde til gavn for andre.

- Folk spørger tit, hvor jeg får al den energi, fra samtidig med at jeg har et job og småbørn. Jeg ved det virkelig ikke. Det er bare som om, at nu skal der tages aktion. Jeg synes, vi alle kunne løfte i flok og hjælpe hinanden i dette store land, hvor alle stederne ikke er helt nemme at komme til, lyder opfordringen fra Vera M. Egede.

Det er et års tid siden, hun sendte den første tøjgave til Østkysten, og dengang startede det faktisk med, at hun havde nogle poser med aflagt børnetøj, som hun gerne ville forære til en enlig mor på Østkysten.

Projektet voksede dog hurtigt, da ideen først havde taget form, og Vera M. Egede endte med at sende 40 fyldte flyttekasser med fly til Tasiilaq. Air Greenland sponsorede fragten.

Sendt med det sidste skib

En tilsvarende forseendelse blev senere på årets sendt med det sidste skib til Qaanaaq. Også her fik Vera M. Egede sponsorer til at påtage sig udgifterne

- Der fik jeg sponsoret fragten af EMJ-Atcon samt OS elektronik. Alle kasserne samt de kasser al tøjet skal fragtes i blev sponsoreret af Optimera, fortæller den frivillige tøjkoordinator.

Og nu er indsamlingen af tøj - og sponsorer - så i fuld gang igen.

- Jeg har fået den største opbakning fra folk her i Nuuk. Det er helt overvældende at se, hvor mange der egentlig har lyst til at give så meget tøj. Det varmer virkelig meget. Det er selvfølgelig hårdt at gøre det hele selv. Men når det først er færdigt og sendt, er det altid en kæmpe succes og fantastisk følelse, man får. At man hjælper andre, understreger Vera M. Egede.

Vi skal alle bruge tøj

Indtil videre har hun indsamlet 3 paller med tøj og har desuden fået to fyldte flyttekasser med tøj doneret af Enoksen Aps fra Nuuk.

Og selvom der den kommende tid kommer en del ekstraarbejde med tøjprojektet, så er Vera M. Egede glad for sin opgave.

- Det er da et kæmpe arbejde, når tøjet skal skal ned i kasser, og man skal sortere det ubrugelige fra og så videre. Men jeg tror, jeg bare er sådan af natur; jeg vil så gerne hjælpe andre. Også hvis det "kun" er med tøj. For det har vi allesammen brug for, fastslår Vera M. Egede.

Vera B. Egede kan kontaktes via facebook.