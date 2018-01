Samisk kunstner skyder jubilæums-år i gang

Den samiske kunstner Tomas Colbengtson bor i Stockholm og underviser på Konstfack (University of Arts, Craft and Design). Han har udstillet i forskellige lande og i sine grafiske værker reflekterer han over, hvad det vil sige at være af sydsamisk herkomst.

Sydsamerne

Sydsamerne mistede næsten deres sprog og kultur efter forbud mod sprog og traditioner i ’50-erne, ligesom det skete for mange inuitstammer. Ikke nok med det, så har sydsamerne igennem flere årtier følt sig forskelsbehandlet af nordsamerne og netop disse problematikker kommer igennem i Colbengtsons værker, fremgår det af en pressemeddelelse om kunstudstillingen.

I nogle af værkerne kommer også billeder af inuitter med det formål at vise et sammenhæng af de følelser der kommer som følge af vore postkoloniale arv.

Kunstner fortæller

Nogle af værkerne er trykt på aluminiumsplader, mens andre er trykt på plexiglas. Colbengtson fortæller om sine værker, om kunst og om sin samiske identitet på onsdag den 10. januar kl. 19:30 i Taseralik og der er fernisering af udstillingen på torsdag den 11. januar kl. 16:30 og alle er velkomne.

Taseraloik har arbejdet sammen med Nebula for at få udstillingen i hus og udstillingen er finansieret af Royal Arctic Line, Tips og Lotto midlerne, Nuna Fonden, samt Sømandshjemmet.