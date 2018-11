Samfundsøkonomisk analyse med et tvist

redaktionen Fredag, 09. november 2018 - 18:01

I forrige uge kritiserede professor i planlægning ved Aalborg Universitetet, Ulrik Jørgensen, den samfundsøkonomiske analyse, som Islandske KPMG har udarbejdet for Kommune Kujalleq, skriver Sermitsiaq.

I artiklen citeres Ulrik Jørgensen blandt andet for at sige, at rapporten lignede bestilt arbejde, der ikke tog højde for den centrale investering; nemlig lufthavnen. Dertil efterlyste han alternative scenarier som f.eks. en udbygning af Narsarsuaq lufthavn samt etablering af en vejforbindelse mellem Narsarsuaq, Narsaq og Qaqortoq.

Kommune Kujalleq tog straks til genmæle og sagde, at der ikke var tale om en rapport om anlæg, drift og finansiering af lufthavnen. Det var følgevirkningerne af etablering af en lufthavn, man ønskede at få belyst. Derudover påpegede kommunen, at investeringerne og drift af lufthavnen var indregnet i analysen.

– Rapporten skaber grundlag for, at såvel kommunen som erhvervslivet i Kommune Kujalleq kan planlægge fremtidige investeringer for at fremme erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i Kommune Kujalleq, da rapporten påviser, at lufthavnen i Qaqortoq kan betale sig, udtalte administrerende direktør i Kommune Kujalleq, Kim Dahl.

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: