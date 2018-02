Samarbejdsprojekter kan ansøge om halv million

De fire NORA lande: Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge kan søge om projektstøtte, hvis to eller flere af landene samarbejder om projektet.

Det oplyser Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) i en pressemeddelse.

De aktuelle ansøgninger skal bygge på de prioriterede områder i NORAs nye strategiprogram 2017-2020:

Kreative industrier: Med 'kreative industrier' henvises til aktiviteter, som udspringer af individernes kreativitet, viden og talenter, og som medfører et velfærds- og arbejdspotentiale via generering og udnyttelse af intellektuel kapital.

Grøn energi: Grønne energiløsninger skal udvikles og implementeres på land og til søs.

Bioøkonomi: Nyskabelser skal medvirke til udvikling af værdikæder på uudnyttede ressourcer, nye værdikæder og bæredygtige fødevaresystemer.

Bæredygtig turisme: Turismen skal bidrage til diversificering af regionens sårbare økonomier, samtidig med at turismeindustrien gøres mere bæredygtig.

Informations- og kommunikationsteknologi: IKT er en vigtig komponent i overvindelsen af afstande.

Velfærdstjenester: Samarbejde i regionen, som adresserer udfordringerne med de store afstande og manglende kritisk masse af fagfolk og patienter/klienter, er grundlæggende for regionens fremtid.

Maritim sikkerhed/beredskab: Den øgede skibstransport i Nordatlanten og Arktis skaber nye, komplicerede udfordringer i regionen.

Den overordnede målsætning for strategien 2017-2020 er at bidrage aktivt til, at Nordatlanten og Arktis skal være et godt sted at leve og arbejde i. NORA vil især arbejde på to felter, hvor målsætningerne er

At bidrage til at diversificere regionens økonomier med innovative løsninger, og

At bidrage til bæredygtig udvikling af samfundene i Nordatlanten på prioriterede områder.

NORA bevilliger to gange om året støtte til samarbejdsprojekter. Se hjemmesiden nora.fo for nærmere vejledning.