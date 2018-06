Samarbejdspartiet: Sara Olsvig vrøvler

Walter Turnowsky Fredag, 15. juni 2018 - 13:38

I en kronik i dagens Sermitsiaq skriver Sara Olsvig, at 'IA vil udvikle rigsfællesskabet for at afvikle det'.

De udmelding giver ikke meget mening for Samarbejdspartiets regionsformand for Sermersooq, Looqi Sigurdsen.

- Det der kommer fra IA lige nu, er det rene vrøvl, for man kan da ikke modernisere rigsfællesskabet med det formål at forlade det, skriver han i en replik til kronikken.

- Udmeldelse af rigsfællesskabet vil gå ud over alle i samfundet, på et tidspunkt, hvor vi har allermest behov for samarbejde for at løfte det.

Sara Olsvigs kronik kommer i forlængelse af en udmelding om rigsfællesskabet fra IA's medlem af Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen, som førte til en del debat om partiets linje i relation til selvstændighed.

Looqi Sigurdsen mener, at Inuit Ataqatigiits politiske udmeldinger om rigsfællesskabet fremstår rodet - i modsætning til linjen i hans eget parti.

- Samarbejdspartiet er et rigsfællesskabsparti med stort R, og partiet blev blandt andet stiftet med det formål at modernisere rigsfællesskabet.

- Det går simpelthen ud på at opnå mere ligeværdigt samarbejde mellem Kalaallit Nunaat og Danmark, især hvad angår udenrigspolitikken, hvor Kalaallit Nunaat skal være med ved forhandlingsbordet for så vidt angår alt hvad der har at gøre med vore udenrigspolitiske interesser, lyder salutten fra Looqi Sigurdsen.