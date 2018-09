Samarbejdspartiet: 3.000 meter bane syd for Nuuk

Walter Turnowsky Onsdag, 19. september 2018 - 09:08

Endnu er der kun tale om en løs hensigtserklæring om, at det amerikanske forsvar vil overveje at investere i grønlandske lufthavne. Det nærmere indhold af de amerikanske planer kender vi ikke.

Men det forhindrer ikke, at Samarbejdspartiets, Tillie Martinussen allerede tænker stort og puster nyt liv i idéen om at bygge en helt ny lufthavn på øerne syd for Nuuk.

- En landingsbane på tre kilometer eller derover i Nuuk, med tilhørende militære faciliteter, medfinansieret af den militære tilstedeværelse i landet, vil medvirke til, at vi udenrigs- og sikkerhedspolitisk tager et konkret medansvar, der gør, at vi som troværdige partnere og allierede kan få en plads ved det store forhandlingsbord, når det kommer til spørgsmål om sikkerheden i Arktis, skriver Tillie Martinussen (Sam) i en pressemeddelelse.

Idéen er som nævnt ikke ny, allerede i 1999/2000 præsenterede Tegnestuen Nuuk visionen om en lufthavn på Angisunnguaq. Den skulle så forbindes med tunneller til det nuværende Nuuk samt til nye bydele. Men i forbindelse med drøftelserne af de nuværende lufthavnsplaner forsvandt ideén stille og roligt i mølposen.

- Militær tilstedeværelse er værdifuld

Den mølpose vil Tillie Martinussen (Sam) gerne give den op af.

- Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut, har hele tiden ment, at en udvidelse af den eksisterende lufthavn i Nuuk ville være at tænke for småt, i forhold til de muligheder der er i en Sydløsning, især hvis man aktivt udforsker de muligheder, der nu synes at være på bordet i relation til USA og NATO. En Sydløsning nu, fremfor en perspektivløs udvidelse af den eksisterende lufthavn i Nuuk, flugter med de planer, som Kommuneqarfik Sermersooq allerede har på bordet for en udnyttelse af øerne ud for Nuuk.

Tillie Martinussen (Sam) ser en mulighed for, at Nuuk dermed kan udfylde den militære rolle, som Kangerlussuaq i dag har.

- Det vil være en win-win situation for den militære tilstedeværelse, der alt andet lige er værdifuld for det grønlandske samfund, for vore allierede partnere i den frie og demokratiske verden, samt for Grønland selv, der så kan få medfinansieret denne lufthavn med meget færre udgifter for Selvstyret, der dermed får frigjort midler til andre og højere prioriterede områder til glæde for befolkningen i Grønland.