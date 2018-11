Samarbejdspartiet ønsker ekstra samling om lufthavne

Walter Turnowsky Torsdag, 01. november 2018 - 11:40

Samarbejdspartiets medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen mener ikke, at grundlaget for at træffe en afgørelse om den fremtidige lufthavnsstruktur er på plads. Derfor foreslå hun, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær samling.

- Lad os få en samling kun om lufthavnspakken, står det i hendes ordførertale.

- Der er kraftfulde røster om, at man bare vil skubbe landets største investering nogensinde igennem, med et lille flertal. Folk har svært ved at overskue hvor meget en milliard er, i denne pakke ønsker vi at bruge op mod 3,6 milliarder kroner – uden sikkerhed for effekten.

Bekymret for landets økonomi

Hun frygter, at det kan gå endog meget galt, hvis pakken bliver vedtaget.

- Lufthavnspakken vil i dens nuværende form, ramme Grønlands økonomi som en lavine af flere omgange. Der er alvorlig risiko for at vi aldrig rejser os igen.

- Vi er ikke imod fornyelse, men den skal ske på et sagligt og oplyst grundlag – og den skal ikke ske på bekostning af børn og unge, de svageste i vort samfund, og vores muligheder for at investere i dem.

I lighed med Inuit Ataqatigiit og i tråd med anbefalingerne fra Økonomisk Råd foreslår hun, at lufthavne bygges den efter den anden.

- Nuuk er den eneste der umiddelbart giver overskud – i det opstillede scenarie, men Ilulissat forlyder det i pressen, får en atlantlufthavn med med-investeringer fra USA og Forsvaret?

Savner svar

USA's mere konkrete planer er blot et af de mener, som Samarbejdspartiet efterlyser svar på.

- Hvordan bliver amerikanernes investering? Og hvor stor bliver den?

- Hvorfor lægger man sig fast på en 2200 meter bane, i Nuuk – som hurtigt forældes? Hvad skal der ske med Kangerlussuaq og Narsarsuaq? Man vil købe Air Greenland, men vi har ikke hørt et ord om, hvad de skal, eller til hvilken pris? Blot servicere service-kontrakt-områderne?

- Vi stemmer ikke kun om en lufthavnspakke, men om rigtigt mange ekstra-udgifter, uden en klar plan for, hvordan vi skal realisere alle de ekstra udgifter der kommer med.

- Derfor stemmer vi nej.