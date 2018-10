Samarbejdspartiet kræver fuld åbenhed om politikers brug af skattekroner

Walter Turnowsky Tirsdag, 16. oktober 2018 - 07:36

Sagen om misbrug af et benzinkort, som naalakkersuisoq Doris J. Jensen (S) har fået stillet til rådighed, fylder meget i den offentlige debat.

For at forebygge den slags sager i fremtiden foreslår Tillie Martinussen (Sam), at der skal være fuld gennemsigtighed om politikeres brug af offentlige midler.

- Ganske enkelt: Alle bilag for offentligt brugte skattekroner af medlemmer af Naalakkersuisut samt Inatsisartut i embeds øjemed - alt repræsentation, og alle rejsebilag fremlagt online, offentligt, skriver hun i en pressemeddelelse.

Tillie Martinussen (Sam) har hentet inspiration fra Færøerne, hvor man har netop sådan en lovgivning.

I den aktuelle sag, står det klart, at kortet er blevet brugt til at tanke en båd for samlet set 6.855,45 kroner. Disse penge er betalt tilbage. Men statsautoriserede revisor fra Deloitte, Bo Colbe påpeger i en undersøgelse, at forbruget og hyppigheden virker påfaldende højt. Men offentlighederne kender fortsat ikke til det præcise forbrug ud over optankningerne af båden.

- Hele balladen, er den seneste i en række ballader, der omhandler alt fra bilag og lemfældig omgang med betroede midler, goder til sig selv, rejser betalt uden hjemmel i lovgivning, og betroede beføjelser, skriver Tillie Martinussen (Sam).

Det var i november sidste år, at Deloitte afleverede sin redegørelse om brug af kortet til departementet for uddannelse, kultur, kirke og forskning. Allerede dengang orienterede Doris J. Jensen (S) både revisionsudvalget og Naalakkersuisut om sagen. Offentligheden fik dog først kendskab til sagen, da Tillie Martinussen (Sam) stillede et §37 spørgsmål.

Hvis Samarbejdspartiet får opbakning til sit forslag, vi det være slut med at holde den slags sager bag lukkede døre.

- Det beskytter os mod misbrug, virker afskrækkende på overforbrug, og sikrer en højere tillid til politikere og systemet. Plus alle mennesker kan se, hvad pengene går til. Det beskytter offentligheden, embedsværket, det forebygger og virker for politikerne også, mener Tillie Martinussen.

Partiet vil stille forslag om en sådan åbenhedslov til næste samling.