Samarbejdspartiet kræver døgnbemandet selvmordslinje

Walter Turnowsky Mandag, 24. september 2018 - 11:39

Antallet af selvmord i Tasiilaq og bygder er fortsat højt. Som vi har fortalt, har politiet i år indtil 1. september registreret otte selvmord mod ti hele sidste år. Oven i disse tal kommer forsøg på selvmord.

Tillie Martinussen (Sam) frygter, at det kan er blive endnu værre i løbet af efteråret. Det fremgår af et §37-spørgsmål hun har stillet.

- Vi ved alle at der typisk ved forårstid og efterårstid kommer en bølge af selvmordsforsøg, hvis ikke vi kommer det i møde med foranstaltninger. Således har vi kunnet konstatere tragiske selvmord i bl.a. Tasiilaq, og sørgelige selvmordsforsøg, som i bund og grund vel er udtryk for enten råb på hjælp, for afmagt, for manglende psykiske ressourcer eller psykisk sygdom, hedder det i begrundelsen til hendes forespørgsel, der indeholder en hel stribe spørgsmål til situationen.

- Vi har nu talt om situationen for børn og unge i Tasiilaq igennem flere år. Jeg savner fortsat en målrettet indsats, som Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq bør gå sammen om, siger Tillie Martinussen (Sam) til Sermitsiaq.AG.

Henvendelser ved personlige kriser Følgende numre kan man henvende sig til: Attavik: 146

Børne- og ungetelefonen: 134

MIO SMS-rådgivning: 1899

Anonym familierådgivning: 314151

- Det kunne være ønskeligt at høre, hvorledes Naalakkersuisut og kommunen samarbejder, og hvad Naalakkersuisut pt. gør, for at samle op på situationen i Tasiilaq, skriver hun i begrundelsen for sit spørgsmål til Naalakkersuisut.

- Vi synes samtidig at en veltilrettelagt indsats, og gode samarbejder omkring det sociale område i Tasiilaq kan danne erfaringer vi kan bruge i hele landet.

Som et konkret skridt kræver hun, at en døgnbemandet selvmordslinje bliver gjort til virkelighed.

- Det er vigtigt, at mennesker med selvmordstanker har et sted, hvor de kan henvende sig i alle døgnets 24 timer. Der har længe været talt om det, så jeg vil gerne høre, hvad status er, siger hun til Sermitsiaq.AG.