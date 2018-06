Samarbejde om økonomirådgivning

Redaktionen Søndag, 24. juni 2018 - 09:40

Gæld, herunder huslejerestancer og bekymringen om at stå på gaden uden et tag over hovedet tynger mange familier. Det gælder ikke mindst borgere i rusmiddelbehandling.

Økonomirådgivningen for borgere i Kommune Kujalleq blev igangsat af Selvstyret i 2017 som en forsøgsordning. Rådgivningen administreres af INI A/S, hvor der er to økonomirådgivere ansat, som rådgiver borgere i hhv. Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

- Fokus for økonomirådgivningen er, at komme i kontakt med og rådgive familier der har huslejerestancer, med henblik på at undgå udsættelser. Økonomirådgivningen sker i samarbejde med Kommune Kujalleq og bankerne, siger Henrik Rafn, administrerende direktør i INI A/S.

- Vi kan begynde at se effekten af vores rådgivning på restancerne. Der er færre lejere med børn som får udsættelsesbrev, fordi økonomirådgiverne får fat i dem tidligere. Det er i vores interesse, at lejere i rusmiddelbehandling kan henvises direkte til en økonomirådgiver, der kan hjælpe til med at få overblik over økonomien og få rådgivning til at få afviklet gælden, udtaler Henrik Rafn.

Birgit Niclasen, leder af Allorfik er meget glad for samarbejdet.

- Det er svært at koncentrere sig om ens rusmiddelbehandling, når man er i risiko for at blive udsat af ens bolig. Det er en gave for os, at borgere med rusmiddelproblemer kommer med i ordningen, fordi rusmidler og restancer følges ad.

- Vi er blevet fantastisk taget godt imod af INI A/S. Det eneste ulempe er, at økonomirådgivningen kun tilbydes borgere i Kommune Kujalleq. Da vores behandlere hørte om muligheden for økonomirådgivning, så sagde de, at de håbede på at ordningen vil blive taget i brug i alle kommuner. Det håber jeg også kommer, for behovet er der, siger Birgit Niclasen.