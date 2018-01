Samarbejde mellem Sermersooq og Nuuk Ugeavis

”Nyt fra Kommuneqarfik Sermersooq” vil blive hustandsomdelt i hele kommunen, i alle byer og fremlagt i bygderne.

- Vores kommune strækker sig som alle ved over et kæmpe område, og på grund af de store afstande mellem byer og bygder er det ekstra vigtigt, at vi kommer hinanden ved, og at vi har forståelse for hinandens liv og hverdag, siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Hver måned

Ottesiders indstik skal en gang hver måned udkomme sammen med avisen og vil blive hustandsomdelt i hele kommunen.

- Jeg håber, at vi med dette tiltag kan styrke sammenholdet her i vores fælles kommune og måske også åbne for gode samtaleemner, der kan være til glæde for os alle, om vi så sidder i Nuuk, Paamiut eller Kulusuk, lyder det fra borgmesteren.

Gavn af hinanden

- Det er glædeligt, at Kommuneqarfik Sermersooq vil benytte Nuuk Ugeavis til at styrke oplysnings-niveauet i den enorme kommune. Den særlige udgave af Nuuk Ugeavis vil udkomme i alle byer og bygder i kommunen. Steder der ikke er forkælet med information, siger Christian Schultz-Lorentzen, direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG, der udgiver Nuuk Ugeavis.

- Det passer fint til mediehusets overordnede opgave som publicister. Det nye initiativ er et godt bevis på, hvordan offentlige og private virksomheder kan have gavn af hinanden – til borgernes fordel.

Det første indstik udkommer den 7. februar.