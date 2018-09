Sagen om drabet på Birna Brjánsdóttir på vej i landsretten

Walter Turnowsky Mandag, 24. september 2018 - 10:10

Sagen om drabet på Birna Brjánsdóttir er nu på vej til Landsretten i Island. Det skriver mbl.is.

Thomas Møller Olsen blev 29. september sidste år idømt 19 års fængsel ved første instans. I mellemtiden har han fået en ny forsvarer, der ved en forberedende hør har bebudet, at han under ankesagen ønsker præsentere nyt materiale.

Blandt andet ønsker han tidsskemaet for Thomas Møller Olsens kørsel den fatale nat efterprøvet, for at få efterprøvet, hvorvidt han kunne have nået at transportere Birna Brjánsdóttir til det sted, hvor hun sandsynligvis blev smidt i havet.

Forsvareren ønsker ligeledes at få efterprøvet, hvorvidt hans klient kan passe en frakke med blodspor af Birna Brjánsdóttir, som blev fundet ombord på Polar Nanoq.

Derudover ønsker han en ny afhøring af hans klient i landsretten.

Anklageren ønsker ligeledes at præsentere nyt materiale.

Dommeren gennemgår nu forsvarets og anklagerens ønsker om fremlæggelse af nyt materiale under ankesagen. Herefter vil der blive sat dato på sagen.