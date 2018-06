Særlig lykønskning til alle børn

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. juni 2018 - 10:55

Rundt om i landet er der mange arrangementer, der markerer dagen, men vejret har drillet og medført at nogle byer har måttet ændre sit program.

Qaanaaq udsætter til søndag

Børnetalsmanden skulle oprindeligt til Qaanaaq, men nåede ikke frem på grund af vejret. Derfor blev dagen festligholdt i Ilulissat sammen med børneambassadøren Frederik Elsner, der også gav et nummer.

I Qaanaaq har man udsat børnedagens arrangementer til søndag.

- Det er en rigtig vigtig dag for både børn og voksne. Den er vigtigt, fordi Børnenes Dag minder os om, at alle børn har ret til et godt børneliv – hver dag. Og fordi dagen minder os om, at de voksne skal sørge for at alle børn vokser op med tryghed, omsorg og kærlighed, siger Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

Opfordring

Hun opfordrer samtidigt familier til at spørge børnene om, hvad de mener er det gode børneliv. Børn og unge har stor indsigt i deres egen situation og levevilkår. Og at lytte til børnene giver et unikt indblik i børnenes verden, mener børnetalsmanden ifølge pressemeddelelsen.