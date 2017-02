Såret Barcelona er på randen af CL-exit

Sikke en ydmygelse for FC Barcelona.

Den spanske kæmpeklub var regnet som en af de varmeste kandidater til at vinde Champions League, men efter 0-4-nederlaget til Paris Saint-Germain bliver det mere end svært blot at nå mellem de otte bedste.

På en sort aften i den franske hovedstad blev Barcelona udspillet på en måde, der må have gjort alvorlig skade på både spillernes og klubbens stolthed.

- Det er svært at forklare. De var overlegne i forhold til os fra start. Det var en katastrofal aften for os, og vi var klart dårligere end dem. Der er ikke meget mere at sige, lød det fra Luis Enrique, Barcelonas nedbøjede træner.

Den ellers så succesfulde chef havde al mulig grund til at være trist.

Uanset hvor godt han nærstuderer videooptagelserne af kampen i de kommende dage, vil han næppe kunne finde noget positivt at sige om præstationen.

Efter en første halvleg, hvor Barcelona var totalt på hælene, kunne man have forventet et andet kampbillede efter pausen.

Men Paris Saint-Germain fortsatte blot dominansen og tillod aldrig stjernespillere som Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar at spille en rolle.

- Vi lavede en taktik, hvor vi skulle sætte de tre store stjerner ud af spillet. Jeg har spillere, der har så mange kvaliteter, at de sagtens kan matche Barcelona, og i dag gik alt op i en højere enhed, sagde PSG-træner Unai Emery til 3+.

Angel Di Maria kunne fejre en perfekt 29 års fødselsdag ved at score sit holds første og tredje mål.

Den tyske nyerhvervelse Julian Draxler kronede en stor præstation ved at stå for 2-0-scoringen, mens Edinson Cavani gjorde ydmygelsen af Barcelona komplet knap 20 minutter før tid.

Nu står Barcelonas over for en næsten uoverkommelig opgave i returkampen 8. marts.

I Champions Leagues historie er det aldrig lykkedes et hold at vende 0-4 til samlet sejr. Men Unai Emery føler sig alligevel ikke helt sikker på avancement.

- Jeg ved ikke, om det er nok. Vi skal tage til Camp Nou og møde Barcelona med stor respekt. Det har vi tænkt os at gøre, og så må vi se, om det rækker til kvartfinalen, siger PSG's spanske træner.

Hans kollega i Barcelona er klar over, at der skal noget helt ekstraordinært til for at undgå fiaskoen.

- Det bliver ekstremt svært for os nu. Vi får brug for en virkelig heroisk indsats på hjemmebane. Men hvorfor ikke drømme, spørger Luis Enrique.

Mere tæt var det i tirsdagens anden ottendedelsfinale. Her vandt Benfica 1-0 hjemme over Borussia Dortmund, der brændte et straffespark undervejs.

Trods nederlaget har tyskerne pæne muligheder for at gå videre.

/ritzau/