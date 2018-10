Sårbare børn i Qaanaaq svigtes af kommunen

Walter Turnowsky Onsdag, 17. oktober 2018 - 06:36

I juni sidste år besøgte MIO Qaanaaq. Nu har børnetalsmand Aviâja Egede Lynge præsenteret rejserapporten for borgmester Palle Jerimiassen og kommunalbestyrelsen i Avannata Kommunia.

Aviâja Egede Lynge oplevede på sin rejse et stort ønske hos familierne om at gøre det bedste for børnene.

- MIO’s rejserapport viser et stort engagement fra familier og forældre for deres børns vilkår og rettigheder. MIO ser dette som et udtryk for den store medmenneskelighed og ønsket hos familierne og alle Qaanaarmiut om at gøre det bedste for deres børn, skriver hun i en pressemeddelelse.

Ikke desto mindre så hun også store problemer.

- Samtidig viser rapporten, at Avannaata Kommunia har alvorlige udfordringer med at leve op til i alt 18 artikler i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Sårbare børn og familier i Qaanaaq, som har akut og stort behov for hjælp og støtte, får den ikke.

MIO har netop præsenteret resultaterne på et seminar om efterlevelse af Børnekonventionen for borgmester Palle Jeremiassen og kommunalbestyrelsen, som blev holdt mandag og tirsdag i denne uge.

Anbefalingerne i rapporten tager udgangspunkt i de forslag, som børnene og familierne i Qaanaaq selv har formuleret.

- Børnene og borgerne er dem, som kender deres liv bedst og har selv har forslag til, hvad der kan og bør gøres. Rapporten indeholder derfor også Qaanaarmiuts egne anbefalinger. Det er så vigtigt at lytte til deres ord og forslag, for de ved, hvad problemerne er, skriver borgmester Palle Jerimiassen (S).

På seminaret fremkom kommunalbestyrelse og kommunale ledere med prioriterede anbefalinger til, hvordan Avannaata Kommunia kan efterleve FN’s Børnekonvention.

- Jeg er taknemmelig over den imødekommenhed og samarbejdsvilje, som borgmesteren, kommunalbestyrelsen og staben viser. Det giver os håb om, at vi sammen kan sikre, at alle børn i Qaanaaq får et godt fundament i livet, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Rejsen til Qaanaaq er den 5. rejse, som børnetalsmanden foretager. Tidligere har hun besøgt Uummannaq og Upernaviks bygder, Tasiilaq, Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia.