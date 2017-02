Så er det slut med at betale med mobilen

Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig hos Mobilepay-systemet, oplyser til Sermitsiaq.AG, at man endnu ikke har overblik over, hvornår Mobilepay kan anvendes i Grønland.

Seks cifre er problemet

Problemet for Mobilepay-systemet er, at den ikke er gearet til at håndtere seks telefoncifre, som anvendes i Grønland og Færøerne.

Sidste år kastede en lang række banker bag Swipp-mobilløsningen håndklædet i ringen og lavede i stedet en aftale med den Danske Bank-drevede løsning Mobilepay. Og det blev besluttet at udfase Swipp med udgangen af februar i år.

"Super ærgerligt"

Bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken, udtalte til Sermitsiaq.AG i januar, at det naturligvis er ”super ærgerligt”, at der ikke er en afløser for mobilbetalinger for bankens kunder.

Læs også: Grønlandsbanken: Super ærgerligt

Det er rigtig mange, som anvender mobilbetalingssystemet. Martin Kviesgaard oplyser, at hver fjerde i Grønland, som er over 18 år og opfylder kravene, benytter sig af Swipp.