Så er der sat tidspunkt på tunnel-åbning

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 23. maj 2018 - 10:46

Sammen med en norsk tunnelspecialist har Kommuneqarfik Sermersooq gennemgået tunnelen og fået udbedret de mest akutte problemområder, hvor fjeldstykker faldt ned på vejbanen.

Problematiske områder

- Vi har desuden fået udpeget nogle områder, som på sigt er problematiske, men som ikke udgør nogen fare nu og her, oplyser anlægs- og miljøchef Frank Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

Trafikanter kan forvente, at tunnelen fra tid til anden bliver lukket midlertidigt på grund af vejreparationer. Det vil dog ske uden for myldretiden.

Det er meningen, at anlægs- og miljøafdelingen nu vil lave en fire-årig plan for, hvordan man får udbedret tunnelen ved blandt andet at støbe nogle betonskaller til sikring af fjeldet.

- Vi kommer til at ofre nogle penge på tunnelen i fremtiden. Det vigtigste er, at den nu er sikker, og så må vi have lagt de kommende forbedringer ind i vore kommende budgetter, oplyser Frank Rasmussen.

Velegnet til at blive udvidet

Han oplyser, at man har fundet ud af, at fjeldet er velegnet til en udvidelse, så muligheden for at lave en to-sporet vej er til stede.

- Lukningen af tunnelen har jo vist, at der er et trafikalt behov for, at den eksisterer. Spørgsmålet er så med den hastighed, som byen udvikler sig i, om vi skal i gang med at udvide tunnelen, så den bliver to-sporet, siger Frank Rasmussen, der henviser til, at man løbende har trafiktællinger.

Med den nye havnevej, der ventes færdig næste år, kan trafikmønsteret ændre sig igen.

Tunnelplan

Omkostningerne til sikring af tunnelen har ikke været voldsomme, oplyser Frank Rasmussen. De kommende forbedringer er imidlertid noget dyrere, og derfor er det nødvendigt med en større tunnelplan for de kommende år.