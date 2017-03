Så er der sat prisskilt på torsken

Fisker og fanger organisationen KNAPK og Royal Greenland A/S har indgået en prisaftale på torsk. Det skriver Royal Greenland på sin hjemmeside.

Prisaftalen der er gældende fra 1. april 2017, er gældende frem til en ny aftale indgås, er gældende for alle Royal Greenlands anlæg i Grønland.

Priserne går fra 4 kroner per kilo for torsk med hoved og indvolde og til 8 kroner for torsk uden hoved, hvis den er fanget på langline, pilk eller i bundgarn.

Til prisaftalen om torsk med hoved og indvolde er der en bonus på levering af torsk, med primært sigte på levering af levende torsk til Royal Greenlands fabrik Maniitsoq. Bonus'en der er en mængdebonus udbetales til december 2017.

Detaljerede oplysninger om priser fremgår af Royal Greenlands hjemmeside.