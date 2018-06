Så blev der samlet skrald i fem byer

Trods kedeligt vejr i Nuuk, var op mod 500 troppet op for at rydde op i naturen

Torsdag, 21. juni 2018

Ilulissat startede Saligaatsoq den 7. juni med 16 virksomheder og med 80 ’opryddere’. De samlede 15-18 tons affald. Det viser, at det var et vellykket arrangement, mener tovholderen for Saligaatsoq Ilulissat Ilannguaq Møller fra INI A/S. Det skriver CSR Greenland i en pressemeddelelse.

INI A/S Sisimiut tog også initiativet til en oprydningsdag den 12. juni med mange deltagere. Sisimiut er en af de byer, som efterhånden har deltaget i Saligaatsoq i en række år.

Maniitsoq og Nuuk havde oprydning sammen den 14. juni. Selvom der var slud og regn, trodsede deltagerene vejret og i Nuuk blev samlet omkring 4 tons affald i den omkringliggende natur. Det var første gang Maniitsoq deltog til Saligaatsoq og de vil gentage det igen næste år.

I Nuuk var der omkring 450-500 deltagere i år, som er lidt færre en sidste år, hvor 600 var med. Det kan ifølge arrangørerne skyldes, at Pan Am samtidigt havde brug for frivillige.

Aasiaat afsluttede Saligaatsoq i lørdags, hvor der også var mange deltagere. Succesen her kunne aflæses på, at chaufførerne ikke kunne følge med og at de fortsatte dagen efter, med at hente indsamlet affald.