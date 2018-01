- Der er så mange der flytter - står det virkelig så skidt til i landet?

Robert Holmene er kendt for sin stribe Buuarsikkut, hvor han med spids men kærlig pen ironiserer over dagligdagssituationer. Nu har han imidlertid observeret en tendens i sin dagligdag, som gør ham bekymret.

- Hvad sker der Grønland?? De seneste par måneder har flere af mine bedste venner meddelt at de flytter til Danmark, skriver han i et opslag på facebook.

- Der er så mange der flytter derned at jeg er sikker på at vi alle kender nogen der er flyttet. Står det virkelig så skidt til her i landet?, skriver han videre.

Hans opslag har ført til en lang stribe reaktioner - til dels fra mennesker, der fortæller, hvorfor de er flyttet.

Løbende fraflytning

Kigger man lidt på tallene, så findes der ingen tal, der nye nok til at underbygge Robert Holmenes fornemmelse af en kraftig fraflytning i de seneste måneder. De nyeste tal fra Grønlands Statistik er fra 2016. Men det er en kendsgerning, at der i mange år er flyttet flere mennesker født i Grønland ud af landet end der er flyttet hjem igen.

I 1993 var den såkaldte nettofraflytning således på 333 personer. Det stiger frem til 2008 til 645. Siden svinger det lidt op og ned og er i 2015 på 449 og i 2016 på 360. Man skal lige være opmærksom på, at børn født i Grønland af danske forældre, der måske kun har været i landet i kort tid, tæller med i dette regnestykke. Men selv hvis man udelukkende kigger på voksne, så flytter flere fra landet end der flytter hjem.

Med andre ord, hvis udviklingen fortsætter, bliver Grønland stille og rolig tømt for grønlændere.

Forklaringerne i Robert Holmenes tråd omfatter muligheden for uddannelse, bedre muligheder for børnene, pensionsvilkår, nepotisme, manglende perspektiver og frustration over det politiske liv. Ofte er det en kombination af flere faktorer.

Vi sætter fokus på temaet i flere artikler.

Ønsker du at fortælle, hvorfor du er flyttet/overvejer det/ikke vil flytte, så skriv til walter@sermitsiaq.ag.