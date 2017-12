Så har vi beviset: Julemanden er fra Grønland

Lidt over klokken 10.00 landede julemanden foran Dronning Ingrids Hospital til over 1000 forventningsfulde børn, unge og voksne.

Finnerne kan pakke sammen

Julemandens transportmiddel var en helikopter, og Sermitsiaq.AG kan via helikoptereksperter fastslå, at den lille helikopters rækkevidde langt fra kan flyve distancen Lapland-Nuuk.

Dermed kan finnerne godt pakke sammen. Julemanden ER fra Grønland. Han bor et uopdaget sted på indlandsisen, forlyder det blandt velinformerede kilder i den grønlandske hovedstad.

Julemandens ankomst til pladsen foran hospitalet skabte trængsel foran helikopteren.

Aldrende herre

Der blev smidt slik ud til børnene, som måtte op på faderens eller moderens skuldre for at se julemanden, der næppe var højere end 150 centimeter og i den ene hånd havde en lang stok, som den aldrende herre kunne støtte sig til.

Desværre lykkedes det ikke for Sermitsiaq.AG's udsendte at få et interview med julemanden. Det forlyder imidlertid, at han vil komme igen næste år - samme tid, samme sted - i lighed med alle andre år.

Se billeder under denne artikel: