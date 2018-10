Så meget benzin brændte Doris af

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. oktober 2018 - 10:43

Tidligere naalakkersuisoq Doris J. Jensen bestilte en undersøgelse af revisionsfirmaet Deloitte, da hun af departementet blev gjort opmærksom på, at benzinforbruget pludselig var blevet ekstremt højt.

Det viste sig, at en person i hendes husstand havde misbrugt hendes benzinkort til optankning af en båd.

Deloitte fandt frem til, at misbruget til bådoptankning løb op i 6.855,45 kroner. Det svarer til 1270,48 liter benzin. Disse penge er betalt tilbage til Selvstyret. Det var, hvad revisionsfirmaet med 100 procents sikkerhed kunne dokumentere.

Hvad er et normalforbrug?

Derudover skriver statsautoriserede revisor Bo Colbe, at ”det er vanskeligt at definere et ”normalforbrug”, men det realiserede forbrug indikerer dog et betydeligt antal kørte kilometer”. Den konklusion fremgår af undersøgelsesrapporten, efter at han har konstateret via bilagsgennemgang, at der i visse tilfælde var tanket 75 liter, selv om bilens tankkapacitet kun var 60 liter.

Rapporten indeholder alene oplysninger om antallet af optankninger i perioden fra 1. januar til og med september 2017.

Aktindsigt

Via en aktindsigt over Doris J. Jensens benzinforbrug, som Sermitsiaq.Ag har fået tilsendt, fremgår det, at Doris J. Jensen i den periode, som undersøgelsen tager udgangspunkt i, havde et gennemsnitligt forbrug på 1.787,68 kroner, når man fratrækker det beløb, som misbruget er blevet opgjort til.

I perioden efter departementet gjorde Doris J. Jensen bekendt med, at der var noget galt, faldt gennemsnitsforbruget og landede for perioden 1. oktober 2017 og frem til 1. maj 2018 på 1.709,19 kroner. Et forbrug der nu var dalet med cirka 80 kroner om måneden.

Doris’ benzinforbrug:

Doris J. Jensens benzinforbrug - inklusiv misbruget

Sermitsiaq.AG har henvendt sig til direktør for Nuuk Taxi, Janus Eigaard, for at få et indtryk af, hvad en taxachauffør har af udgifter til benzin om måneden.

- Det er meget svært at give et klart svar, da det afhænger af arbejdstidens længde, og hvor ihærdig man er som taxachauffør, forklarer taxadirektøren.

Han kan imidlertid henvise til to eksempler, hvor taxachaufførerne er yderst ihærdige, og hvor en typisk arbejdsdag lander på cirka 12 timer – seks dage om ugen. Desuden benyttes taxaen ikke af andre. Her svinger benzinomkostningerne mellem 3.400 og 3.700 kroner om måneden.

Erkender stort forbrug

På det pressemøde, hvor Doris J. Jensen oplyste, at hun valgte at trække sig, forklarede hun, at hun med fem børn nok havde et større benzinforbrug end andre af hendes kolleger i Naalakkersuisut, fordi børnene blandt andet skulle køres til forskellige skoler.

Bilisters benzinforbrug vil aldrig være direkte sammenlignelige, da flere parametre spiller ind. Hvilken biltype er der tale om? Kører den få eller mange kilometer på literen? Kører man benzinøkonomisk?

Doris J. Jensens tjenestebil var en Mitzubishi Outlander, fremgår det af Deloittes undersøgelse.

Revisionsudvalg ser på sagen

Revisionsudvalget kommer med en betænkning i november i forbindelse med Landskassens Regnskab for 2017, hvor benzinkort-sagen vil blive behandlet.

Sermitsiaq.AG har flere gange tilbudt Doris J. Jensen et interview om sagen uden at få svar.

