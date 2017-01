Så er ansøgningen sendt

Ansøgningen til UNESCO om at få jagtlandskabet Aasivissuit - Nipisat optaget på verdensarvslisten er nu færdig og bliver i dag sendt afsted.

- Jeg er glad for, at vores land står klar med den tredje ansøgning om optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste, og jeg mener, at vi har god grund til at være forventningsfulde. Det kan ses, at ansøgningen er godt udfærdiget, og jeg mener, at der vil blive lagt mærke til os ved udpegning blandt ansøgningerne, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris Jakobsen i en orientering til pressen.

Oplagt kandidat

Ansøgningen til UNESCO er blevet til i et samarbejde mellem Naalakkersuisut, Qeqqata Kommune, Grønlands Nationalmuseum og Kulturministeriet i Danmark

Undervejs i processen har der været afholdt flere borgermøder og møder med fangere og andre interessenter i området.

- Det enestående jagtlandskab Aasivissuit – Nipisat i Grønland er en oplagt kandidat til at blive optaget på verdensarvslisten, udtaler Kulturminister Mette Bock.

UNESCO forventes tidligst at træffe afgørelse om Aasivissuit – Nipisat på Verdensarvskomiteens møde i sommeren 2018. Til sommer behandler komiteen ansøgningen om at få optaget det sydgrønlandske kulturlandskab Kujataa på listen.

Otte seværdigheder i alt

Rigsfællesskabet har i dag otte steder på UNESCOs verdensarvsliste: Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jelling-monumenterne, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Brødremenighedsbyen i Christiansfeld, Stevns Klint, Vadehavet og Ilulissat Isfjord i Grønland.