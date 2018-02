Så åbnede Pissassarfik og Tilioq

Martha Labansen er fungerende chef i Pissassarfik, der mandag åbnede officielt for en lang række gæster fra foreninger i Grønland.

Første opgave

Fungerende chef i handicapcenteret Martha Labansen fortalte, at en af hendes første opgaver som embedsmand i Socialdirektoratet i 1979 var at finde personer med handicap for på den måde at få indsamlet ny viden.

Hun er derfor ekstra glad for at være en del af åbningen i dag af Pissassarfik.

Foreningen for blinde og svagtsynede og foreningen for pårørende var blandt deltagerne i åbningen.

Veludstyret hus

- Jeg har set frem til i dag med stolthed og store forventninger. Med åbningen af Pissassarfik – vores landsdækkende handicapcenter, tager vi nogle vigtige og mærkbare skridt i retning af at forbedre forholdene for personer med handicap.(…) Jeg vil gerne rette en kæmpe stor tak til alle, der har deltaget og bidraget i processen omkring Pissassarfiks tilblivelse. Det har været en længerevarende proces og jeg sætter stor pris på det tætte og konstruktive samarbejde, sagde Sara Olsvig blandt andet i sin åbningstale.

Sara Olsvig deltog under besøget i Sisimiut ligeledes ved åbningen af den nyoprettede handicaptalsmandsinstitution ”Tilioq”. Inatsisartut tog beslutning om oprettelse af en handicaptalsmand under forårssamlingen 2017. Handicaptalsmanden skal fungere som talerør for personer med handicap og deres pårørende. Handicaptalsmanden skal blandt andet yde råd og vejledning omkring rettigheder og klageadgang samt fremme og sætte fokus på forholdene for personer med handicap, fremgår det af en pressemeddelelse fra Selvstyret.

- Det er en stor glæde at kunne deltage i åbningen af Tilioq. Tilioq er en rettighedsinstitution, som har fokus på at fremme rettighederne for personer med handicap. Sammen med åbningen af Pissassarfik sker der således både en styrkelse af det faglige niveau på handicapområdet og fokus på forhold og rettigheder. Det er en stor dag for os alle, udtalte Sara Olsvig i sin tale under åbningen af Tilioq.

Se fotos under denne artikel: