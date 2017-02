S-politiker vil have en nationaldragtskole i Tasiilaq

Tilbage i 2010 blev nationaldragtskolen Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik etableret i Sisimiut.

Men Selvstyret bør etablere et lignende skole i Tasiilaq.

Det mener medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik (S), der selv er fra den østgrønlandske by.

Læs: Klar til at sy nationaldragter

Forskellige versioner

- Nordgrønland og Østgrønland har sine egne versioner af nationaldragten. Det gælder både kvindedragten og mandsdragten. Dem kan man også lære at sy på Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik – det er i hvert fald min forståelse. Men hvor mange østgrønlændere har indtil videre uddannet sig på Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik i Sisimiut?, spørger hun i et skriftligt spørgsmål til Naalakkersuisut.

Laura Táunâjik mener, at Østgrønland har et stort behov for lokale uddannelse-, beskæftigelses- og erhvervsudviklingsmuligheder.

- Østgrønland har rige traditioner for kunsthåndværk, men desværre kun meget begrænsede muligheder. Etablering af en nationaldragtskole i Tasiilaq kunne udgøre et lille, men værdifuldt bidrag til at fremme den lokale beskæftigelse og at bygge videre på de håndværksmæssige traditioner, som i generationer har kendetegnet Østgrønland, lyder det fra Laura Táunâjik.

Læs: Første hold nationaldragt-syersker