S-politiker: Kystskib til Nanortalik

- Det vil være en stor fordel for borgerne i Nanortalik, hvis kystskibet Sarfaq Ittuk begynder med at anløbe til byen.

Det siger Inatsisartut-medlem Anders Olsen (S) i en pressemeddelelse, der kræver, at Naalakkersuisut ser mulighederne for, at kystskibet i fremtiden også tager til Grønlands sydligste by.

- Det nye servicekontrakt i trafikområdet har forringet vilkårerne. Borgerne i Nanortalik bliver nødt til at sejle til Qaqortoq, hvis de vil med i Sarfaq Ittuk. Det kan tage fem timer at tage til Qaqortoq, derfor kan det være farligt, især når man sejler fra Nanortalik til Qaqortoq i dårligt vejr, fremhæver han.

Også gavn for turisterne

Og det er ikke kun borgerne i Nanortalik, der får gavn af det, siger Anders Olsen.

- Det vil også blive nemmere for turisterne at nå frem til Nanortalik, hvis Sarfaq Ittuk starter med at anløbe til byen, påpeger han.

Derfor håber Anders Olsen på, at Naalakkersuisut ser mulighederne for, at kystskibet anløber til Nanortalik i fremtiden.

- Der er omkring 2.000 borgere i Nanortalik og omegn, som vil gavne erhvervslivet og borgerne, lyder det fra Anders Olsen.