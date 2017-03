S-kandidat efterlyser turismestrategi i Nordgrønland

Der skal være flere herboende turistaktører.

Det mener Jørgen 'Joorut' Kristensen (S) fra Ilulissat, der stiller op til kommunalvalget i Qaasuitsoq Nord.

- Turismen bliver vigtig erhvervsmæssigt i den kommende tid. Derfor er det vigtigt, at de kommende kommunalpolitikere skal være med til at udvikle området, og arbejde for at lave en strategi, skriver han i en pressemeddelelse.

Flere udfordringer

Han driver selv, gennem sidste 17 år, en turistvirksomhed, og han mener, at der er store udfordringer.

- Flere virksomheder drives fra dem, der ikke er herfra. Selv turistguiderne er fra udlandet, og turisternes opholdsteder ejes heller ikke af grønlænderne. Derfor vil jeg arbejde for, at flere herboende skal arbejde indenfor området, fremhæver Jørgen Kristensen.

Men han mener, at den største udfordring er, at få flere herboende til at arbejde indenfor turismen.

- Det er svært at finde folk, man kan stole på. For turisterne forventer god service, og det er svært at levere det, når man ikke har mandskab til det, lyder det fra Jørgen Kristensen.

Derfor vil en strategi i området kun gavne Nordkommunen, mener han.