S-68 er grønlandsmestre i håndbold hos juniorer

Drengene fra S-68 kan kalde sig grønlandsmestre.

Sisimiut-klubben vandt GM-finalen, da holdet slog GSS fra Nuuk med 32-16 i juniorernes grønlandsmesterskaber i håndbold, der blev spillet i Maniitsoq.

Norsaq HC fra Aasiaat vandt bronzekampen over Sermeq HC fra Paamiut med 32-18. Der var spænding i kampen om femtepladsen, da N-85 fra Narsaq og N-48 fra Ilulissat spillede. Her vandt Narsaq-holdet med et mål., 28-27.

Hjemmeholdet Kagssagssuk slutter som nummer syv i mesterskaberne, mens SAK fra Sisimiut slutter som sidst i GM.

Læs: Se resultater fra drengenes GM i håndbold

Kåringer:

Årets spiller: Rene Eriksen Petersen, Norsaq HC

Årets fighter: Josef Chemnitz Frederiksen, GSS

Årets forsvarsspiller: Alexander Korneliussen, S-68

Åretshold: