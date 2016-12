Rygter om rensdyr ved Tasiilaq

Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kuko har bedt Naalakkersuisut forholde sig til et rygte om, at der er en rensdyrbestand i Østgrønland.

- Geologerne siger, at de har set rensdyr længere inde i Sermilik fjord, fremgår det af et §37-spørgsmål, som Atassut-politikeren har stillet til Naalakkersuisut.

Læs også: Undersøger bestanden af narhvaler ved Tasiilaq

Han vil derfor gerne have undersøgt, om der findes informationer om de omtalte jagtdyr. Mala Høy Kuko spørger også, om der er nogen, der ligger inde med viden om antallet af eventuelle rensdyr på østkysten.

Der er tidligere sat tamrener ud på Østkysten, og der kan derfor været tale om dyr fra den bestand, antydes det.

Sneharer til Tasiilaq

Desuden åbner Mala Høy Kuko i sin henvendelse op for en debat, som også har været ført tidligere; flytning af dyr til østkysten.

- Har Naalakkersuisut planer om at få flyttet rensdyr, moskusokser, sneharer til Tasiilaqegnen fra fx Sydgrønland?, spørger han.

For tre år siden blev der holdt borgermøde om samme emne i netop Tasiilaq, og kommunens udsendte konkluderede dengang, at området nord for Tasiilaq var et velegnet sted.

For mange lopper

- Et område nord for Tasiilaq, der tidligere har haft rensdyrbestande, anses som et godt sted for flytning af rensdyr. Rensdyr fra Svalbard foretrækkes, frem for rensdyr fra vestkysten, da borgerne mener, at disse bedre kan modstå kulde, og fordi dyrene fra vestkysten har for mange lopper, fremgår det af referatet fra daværende borgermøde.

Nu ønsker Mala Høy Kuko, at få en afklaring på emnet.

- Man har drøftet, at man skal få flyttet rensdyr til området, men hvor langt man har nået med arbejdet har været forvirrende for indbyggerne, skriver han til Naalakkersuisut, der har ti arbejdsdage til at besvare hans spørgsmål.