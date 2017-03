Rygning under graviditet er skidt for øjet

De fleste er formentlig klar over, at det kan skade fostret, hvis moderen ryger i forbindelse med graviditeten.

Men at det også kan gå ud over barnets syn, er først nu dokumenteret af et nyt dansk studie, der er omtalt i det videnskabelige tidsskrift "JAMA Ophthalmology".

Studiet - der er foretaget i et samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Sjællands Universitetshospital - viser, at børn af mødre, der har røget under graviditeten, har fem procent tyndere synsnerve end andre børn.

Det kan få betydning senere i livet, forklarer forskningslektor Inger Christine Munch fra øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital.

Hun er seniorforfatter på studiet, hvor 1323 danske børn født i år 2000 er blevet undersøgt.

- Umiddelbart betyder fem procents forskel ikke det store for synet hos et 12-årigt barn.

- Men vi mister nervetråde gennem hele livet, og på et tidspunkt vil man opleve huller i synsfeltet.

- Så ville det have været rart at have haft nogle flere at tage af, siger hun.

Inger Christine Munch er ikke i tvivl om, at det bør få konsekvenser.

- Det betyder, at hele sundhedssektoren skal hjælpe de mødre, der ikke kan holde op, når de bliver gravide.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke, at de mødre måske har det svært, når de ikke har overskud til at holde op med at ryge, siger hun.

Senere vil det vise sig, om der også er andre følgevirkninger for øjet i forbindelse med rygning under graviditeten.

- Vi bliver ved med at følge børnene for at se, om det udvikler sig med alderen.

- Også for at se, om der eksempelvis er øjensygdomme, som er overrepræsenteret blandt disse børn, siger medforfatteren.

Resultaterne giver også anledning til at igangsætte nye studier, som ser på, om andre dele af et fosters centralnervesystem påvirkes af moderens rygning.

/ritzau/