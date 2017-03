Ryger og drikker for halv milliard

Host!

Årligt ryges der over 80 millioner cigaretter i Grønland. Det vil sige, at smøger for en samlet værdi af over en kvart milliard kroner går op i røg – eller ned i lungerne.

- I 2016 blev der indført nok tobak til, at alle personer i landet, som er fyldt 15 år, kunne ryge 5,5 smøger pr. dag hele året, oplyser Grønlands Statistik – og tilføjer endnu en beregning for at anskueliggøre rygningens enorme omfang:

- Hvis en 'almindelig' ryger forbruger otte smøger pr. dag, er der sidste år indført tobak nok til, at hele 69,1 procent af befolkningen over 14 år kan ryge otte smøger om dagen.

Også stigning i alkoholforbruget

Også når det kommer til alkoholforbruget går det den forkerte vej. Udviklingen kunne også her kalde på yderligere, forebyggende oplysningsindsatser, selv om der som bekendt allerede gøres ihærdige forsøg på området fra sundhedsdepartementets side.

Ifølge nye tal fra Grønlands Statistik blev der i 2016 indført og fremstillet 383.000 liter ren alkohol. Sammenlignet med året før steg tilførslen af ren alkohol således med 20.000 liter, eller 5,4 procent.

- Fordelt på indbyggere over 14 år, er der sket en stigning i indførslen fra 8,3 liter ren alkohol til 8,7 liter ren alkohol pr. person i 2016, oplyser statistikchef Anders Blaabjerg.

Læs hele artiklen i ugeavisen AG, som du kan købe i butikkerne i dag. Du har også mulighed for at købe avisen her: