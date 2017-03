Rutchetur på rangliste ærgrer Múte B. Egede

Canadiske Fraser Institute, der er et uafhængigt analyseinstitut med fokus på råstof- og minebranchen, publicerede forud for den store minekonference i Toronto, som Múte Bourup Egede deltager i, et indeks, der rangerer landene efter, hvem der er mest attraktive at investere i. Tilbage i 2013 lå Grønland på en attraktiv syvendeplads, men er nu drattet ned på en 55. plads.

- Det er selvfølgelig ikke godt, at vi er faldet på dette indeks, indrømmer Naalakkersuisoq for Råstoffer via telefonen fra konferencen i Toronto, som er en af de største minekonferencer i verden.

Vore rammevilkår er ikke ændret

- Men jeg bliver også nødt til at pointere, at der ikke er sket så meget med vores rammevilkår i de senere år. Ja, de er ikke blevet ændret eller forringet. Noget tyder på, at andre lande har formået at gøre sig mere attraktive, siger Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG.

Han synes, at man skal fokusere på det positive med udsigten til to miner, der forventes at komme i drift i år og næste år. Rubinminen syd for Nuuk og minen oppe i Nordøstgrønland.

Dalende investeringslyst

- Vi har været inde i en periode, hvor mineralpriserne har været nede og området har været præget af stilstand. Alligevel er to nye miner på vej. Det skal vi glæde os over, understreger Múte Bourup Egede.

Han fastslår, at han kun har fået positive tilbagemeldinger fra investorer på konfercen, når de bliver spurgt til de grønlandske forhold.

Vi skal være konkurrencedygtige

- Det er klart, at vi skal være konkurrencedygtige. Jeg vil ikke på stående fod lægge mig fast på, hvad vi skal justere eller tilpasse i vor politik på dette område. Nu handler det om, at jeg skal have evalueret alle de facts og signaler, vi har fået her på konferencen, oplyser Múte Bourup Egede.

Priserne på mineraler er på vej op, og det betyder, at investeringsviljen øges, vurderer branchen. Og det er set i det lys, at Múte Bourup Egede ønsker at optimere den grønlandske indsats over for mulige internationale investorer.