Russisk selskab fortsætter med krydstogter til Nordpolen

Skulle man hidtil ikke have fået plads i kalenderen til sin krydstogtstur til Nordpolen, så er der ingen grund til panik.

Det statsejede russiske firma Rosatomflot har nemlig besluttet også at lave krydstogter til Nordpolen både i år og de kommende to år. Det skriver Arktisk Nyt.

Krydstogterne kommer til at forgå sker med den atomdrevne isbryder “50 let pobedy”, der regnes for verdens kraftigste.

Arktisk nyt fortæller, Rosatomflot for to år siden meddelte, at man snart ville stoppe med at lave krydstogterne, i det man håbede, at isbryderen i stedet ville være travlt beskæftiget med at bane vejen for skibe langs nordøstpassagen mellem Europa og Asien.

Skibstrafikken er i vækst, men har endnu ikke nået et omfang der gør, at det kan betale sig for Rosatomflot ikke længere at sejle krydstogter fra Murmansk til Nordpolen.