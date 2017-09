Rusland truer med at lukke russernes adgang til Facebook

Rusland truer med at lukke adgangen til Facebook i landet, hvis ikke det amerikanske medie fremover lever op til russisk lov.

Det sociale medie lever af brugernes data, og fremover skal disse data placeres på servere i Rusland.

Det fremgår af russisk persondatalov, og den vil russiske myndigheder nu håndhæve.

- Der findes en lov, som (Facebook, red.) må overholde, siger talsmand Dmitrij Peskov i Kreml ifølge nyhedsbureauet Tass.

Peskov vil ikke, understreger han, gå ind i en diskussion om Facebooks virke i øvrigt.

Loven om lagring af persondata i Rusland trådte i kraft i 2015, skriver nyhedsbureauet AP.

Loven er blevet kritiseret, da man mener, at udenlandske virksomheder dermed tvinges til at blotlægge data for Ruslands efterretningstjeneste.

Facebook har været helt eller delvist blokeret i en række lande verden over. Det gælder blandt andet Kina, Nordkorea, Syrien og Iran.

Også i Tyskland har der været store diskussioner om Facebooks virke.

/ritzau/