Rusland vil holde NATO ude af Arktis

Rusland har i lighed med de øvrige arktiske stater en stor interesse i at fastholde en fredelig udvikling i Arktis. Men stormagten er parat til at forsvare sine interesser i området. Det skriver Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sin seneste risikovurdering.

- Rusland følger således et samarbejdsspor i sin arktiske udenrigspolitik og har vist en konstruktiv tillgang til at løse fælles udfordringer i regionen, skriver efterretningstjenesten.

- Derudover forfølger Rusland en række sikkerhedspolitiske mål i Arktis. Det gælder primært om at bevare og styrke Ruslands forsvarsevne i nord, sikre russisk kontrol med området nord for Rusland og holde NATO ude af Arktis, hedder det videre.

Udbygning af baser, ubåde og kampfly

Rusland har de seneste år udbygget eller genåbnet seks baser i ishavet. Det skal ses i sammenhæng med Ruslands flåde af at atombevæbnede ubåde, der patruljerer i Arktis.

- Disse strategiske ubåde er en vigtig del af Ruslands nukleare afskrækkelse over for USA. I takt med at isen bliver mindre udbredt som følge af den globale opvarmning, bliver ubådene mere udsatte. Det øger behovet for at sikre ubådene mod angreb, ikke mindst fra luften.

Skifter mellem samarbejde og militær styrke

FE opfatter den miltære opbygning som primært defensivt. Men med blandt andet udstationeringen af taktiske kampfly indeholder den også elementer, der kan bruges offensivt.

- Rusland sender med sin militære opbygning og aktiviteter i Arktis et politisk signal om, at Rusland opfatter store dele af Arktis som russisk, og at Rusland er parat og i stand til at forsvare sine interesser i regionen.

FE henviser dog også til den internationale konference om dialog i Arktis, som Rusland sidste år afholdt i Arkhangelsk.

- . Det er sandsynligt, at Rusland fortsat vil veksle mellem aktiviteter i Arktis, som signalerer militær styrke, og aktiviteter, som viser Ruslands vilje til at samarbejde, lyder konklusionen