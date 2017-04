Rusland forlænger Edward Snowdens opholdstilladelse

Den amerikanske whistleblower Edward Snowden er velkommen til at forblive i sit nuværende eksil i Rusland nogen tid endnu.

Det fortæller en talskvinde for den russiske udenrigsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Snowdens ophold i Rusland er lige blevet forlænget i et par år, siger talskvinden.

Edward Snowden blev kendt som whistlebloweren, der via sit arbejde i den amerikanske efterretningstjeneste NSA stjal fortrolige oplysninger og delte dem med offentligheden.

Han flygtede først til Hongkong, hvor han mødtes med blandt andre de amerikanske journalister Glenn Greenwald og Laura Poitras. I flere måneder kunne de løbende afsløre fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste.

Senere flygtede Snowden videre til Rusland, hvor han efter at have opholdt sig en måned i en lufthavn i Moskva fik midlertidig opholdstilladelse i landet.

Nyheden om Edward Snowden kommer bare dagen efter, at USA's afgående præsident, Barack Obama, som en af sine sidste embedshandlinger har besluttet at forkorte en fængselsstraffen for en anden whistleblower - Chelsea Manning.

Chelsea Manning blev i 2013 idømt en fængselsstraf på 35 år for spionage og for at have lækket 700.000 fortrolige dokumenter blandt andet om krigene i Irak og Afghanistan.

/ritzau/