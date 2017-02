Rubinminen er klar til at producere

Vi må hverken se billeder af produktionen eller høre detaljer om hvordan de kostbare sten finder vej til Nuuk. Og vi må slet ikke komme ind og se sorteringsanlægget. Det er af sikkerhedsårsager, lyder det fra ledelsen i LNS.

Men det skulle være sikkert og vist. Hvis ikke produktionen af rubiner fra Aappaluttoq allerede er begyndt på nuværende tidspunkt, kommer den i gang inden for dage eller uger.

Den fysiske infrastruktur nu på plads. Minedriften er finansieret, den første malm er for længst sprængt ud af klippen, og det lokale separationsanlæg kører som det skal.

Nu er det processen i Nuuk, som fintunes imens de sidste ansatte bliver fundet til processen, hvor menneskelige øjne og hænder skal sortere rubiner og pinke safirer.

Nogle vil være så store og fine, at de slibes og sælges enkeltvis. Men de fleste vil finde vej til markedet som rå sten, der efter industriel slibning i asien kan sidde langs kanten på et ur eller som en af mange små skinnende stjerner i et smykke.

- Vi nærmer os en opstart af produktionen. Vi har startet mineproduktionen og i gang i procesanlægget. Og så starter vi produktionen i Nuuk i løbet af kort tid, lyder det fra bestyrelsesformand Gunnar Moe overfor AG.

