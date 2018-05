Royal Run: Nuuk vil også fejre Kronprinsen med løb

Redaktionen Onsdag, 09. maj 2018 - 08:06

Kronprins Frederik bliver 50 år den 26. maj. Og hans 50 års fødselsdag vil blive fejret med et løb i Danmarks fem største byer den 21. maj.

Nu inviterer også Nuuk til familieløb for at fejre hans runde fødselsdag.

Løbet som Kommuneqarfik Sermersooq arrangerer den 21. maj er 3,5 kilometer og derfor egnet for både børn og voksne.

Musik og underholdning

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at der vil være musik og underholdning for hele familien foran rådhuset

- Og du bestemmer selv, om du går eller løber ruten eller blot møder op for at hygge dig og for at fejre kronprinsens halve århundrede, lyder det fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Gratis T-shirt til alle deltagere

Program Kl. 14.00: Borgmester Asii Chemnitz Narup holder tale og sætter løbet i gang

Kl. 14.10: 3,5 kilometer familieløb går i gang

Kl. 15.00: Musik og underholdning (med blandt andre Hinnarik)

Kl. 16.00: Tak for i dag

Alle deltagere i løbet får en gratis T-shirt.

- Kom gerne i god tid, så alle kan nå at få en T-shirt, inden løbet går i gang, lyder opfordringen fra Kommuneqarfik Sermersooq, der vil tilbyde kage, frugt, kaffe, te og vand under hele arrangementet.

Børn kan lave konge- eller prinsessekroner

Ifølge Kommuneqarfik Sermersooq kan børn lave konge- eller prinsessekroner, mens alle kan skrive en fødselsdagshilsen til Kronprins Frederik.

Royal Run begynder og slutter på parkeringspladsen foran Rådhuset i Nuuk og finder også sted i byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.