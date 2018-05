Royal Run: Grønlændere sang kronprinsen frem

Christian Schultz-Lorentzen Tirsdag, 22. maj 2018 - 08:31

Omkring 40 grønlændere havde taget opstilling på Sankt Thomas Plads på Frederiksberg Alle for at hylde Kronprins Frederik, når han passerede pladsen få hundrede meter fra slutmålet på Royal Run.

Og ventetiden blev ikke brugt på at trille tommelfingre.

Der blev viftet med grønlandske flag, sunget grønlandske sange, grinet og leveret masser af hujen, da de hurtigste løbere nåede frem i fuld firspring.

Og så kom tronarvingen. Endelig. Glædesråbene røg endnu en tak opad på volumenknappen.

Kronprinsen smilte bredt og øjnene gnistrede varmt, da han mødte de grønlandske supportere, der var taget til Sankt Thomas Plads på foranledning af Det Grønlandske Hus, som havde arrangeret det særlige grønlandske islæt.

- Jeg er glad for, at jeg fik trukket mig igennem, sagde Kronprins Frederik, efter at han få minutter efter var løbet i mål på Frederiksberg Allé.

Her tilbagelagde han ti kilometer. Tidligere på dagen havde han løbet One Mile - en distance på 1,609 kilometer - i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense. I alt deltog omkring 70.000 løbere i arrangementet, som markerede Kronprins Frederiks 50-åris fødselsdag.

Forinden løbet havde han meddelt, at han døjer med rygproblemer og derfor ikke har løbet i seks uger.

Alligevel gennemførte han fem ruter i løbet i fem forskellige byer. Først fire på distancen en britisk mil og til sidst de ti kilometer.

- Der er en lille smule sten i benene, lød det fra kronprinsen, der fortalte, at ryggen stadig har det fint.

- Den har det godt. Sådan nogle skader har godt af at blive varmet op og få bevægelse, siger han.

Under ruten i København løb kronprinsen sammen med de mange tusinde andre løbere forbi Amalienborg. Her stoppede han op og vinkede til sin mor, dronning Margrethe, der stop på balkonen og vinkede.