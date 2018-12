Royal Greenland: Nyt opkøb i Canada

Redaktionen Onsdag, 12. december 2018 - 06:38

Royal Greenland forsøger at kapre en større bid af det internationale marked for hummer.

Det skriver avisen AG.

Selskabet har – for en ikke opgivet pris –opkøbt en fabrik i New Harbour på Newfoundland, en mindre by med 1.500 indbyggere.

Royal Greenlands ambition er at anvende det nyerhvervede anlæg som afsæt for at udvikle »Newfoundland-hummeren« til et internationalt varemærke.

Betydelige investeringer

- Vi planlægger at gennemføre betydelige investeringer på New Harbour-fabrikken. Der skal skabes en levende bedrift for hummere, lyder det fra den lokale Royal Greenland-direktør, Simon Jarding, i en erklæring.

Han tilføjer, at målet er at fremstille »premium-kvalitet-hummere«.

Investeringen er strategisk. Den skal være med til at konsolidere aktiviteterne i Canada, som stærkt påvirkes af kvoter for rejer og krabber.

