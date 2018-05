Royal Greenland: Klar til nye opkøb

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 18. maj 2018 - 11:59

Snekrabber har udviklet sig til at være en vigtig råvare for Royal Greenland, og ejerskabet af den canadiske virksomhed Quin-Sea Fisheries har siden 2016 vist sig at være en god investering. Det canadiske selskab er specialister i snekrabbe- og rejefiskeri.

Strategiplan

Royal Greenland opererer efter en strategiplan, hvor man vil være den førende i det nordatlantiske marked, benævnt “The North Atlantic Champion”.

Det har medført flere frasalg, senest den store fabrik i Koszalin i Polen med flere hundrede medarbejdere. Nu er fokus rettet mod farvandene omkring Grønland og Canada.

- Jeg vil ikke være afvisende overfor, at vi vil investere yderligere i Canada. Nu er vi repræsenteret via vort selskab i landet og har derfor føling med, hvad der måtte dukke op, oplyser Mikael Thinghuus, der imidlertid afviser, at man har konkrete købsplaner og allerede har udset sig nogen virksomhed.

Interessante priser

- Prisen på snekrabber er meget interessant. Det har vist sig, at de grønlandske snekrabber har haft det svært med at reetablere sig. Set i det lys har vi med vores position i Canada fået nogle klare fordele, forklarer den administrerende direktør over for Sermitsiaq.AG efter onsdagens generalforsamling, hvor formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen, kun havde ros til overs for virksomheden flotte 2017-resultat.

Kvoter sat ned

Bestyrelsesformanden Niels de Coninck-Smith fastslog i sin beretning på generalforsamlingen, at kvoterne på rejer og snekrabber for det New Foundland-baserede selskab blev markant nedsat sidste år.

- Men virksomheden (Quin-Sea Fisheries, red.) har bidraget godt til den samlede indtjening, og dette tror vi fortsat på vil være tilfældet fremover, om end der er risiko for yderligere nedsatte kvoter. Integrationen af de candiske fabrikker er forløbet godt, fastslog en tilfreds bestyrelsesformand over for de fremmødte aktionærer, bestyrelse og medarbejdere.